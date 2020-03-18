سلطنة عمان تدعو السياح إلى المغادرة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة السياحة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء الأفواج السياحية القادمة عبر شركات السفر والسياحة إلى مغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم بسبب الظروف التي تحيط بفيروس كورونا.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت البارحة إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات ومحلات النظارات والعيادات وجميع الأسواق التقليدية والشعبية.

وقال التلفزيون إن عُمان أغلقت جميع المواقع السياحية وحظرت التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأغلقت أيضا المساجد باستثناء رفع الأذان وكذلك إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وقال التلفزيون الرسمي إن الدولة منعت أيضا تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.