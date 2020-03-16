الأردن يفرض حجراً صحياً على جميع القادمين

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن العضايلة قوله إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارا من اليوم فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وأضاف أنه كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدا، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية، إلا للأشخاص المخولين بذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.

وأشار الى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام، وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليصل العدد الاجمالي الى 15 حالة.

ونقلت (بترا) عن عبيدات قوله إن الحالات الجديدة هي لأب أردني وابنته قدما أخيرا من اسبانيا، فيما تعود الحالة الثالثة لأردني خالط حالة مصابة.

وأكد عبيدات أن الوضع الحالي للمصابين جيد ولا يوجد حالات حرجة، وجميعهم يتلقون العناية والعلاج اللازم.