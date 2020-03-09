مصر تنفي صدور تعليمات بوقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر

المصدر: د ب أ

نفى الدكتور محمد يحيى عويضة، المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا ما تردد عن صدور تعليمات بوقف الزيارات السياحية للمناطق الأثرية في مدينة الأقصر، مؤكدا أن حركة الزيارات تسير على نحو طبيعي.

وقال عويضة إن جميع المناطق الأثرية في الأقصر مفتوحة للزيارة أمام السياح، وأن العمل بكافة المناطق من معابد ومقابر مصرية قديمة يسير كالمعتاد، وأن كافة المزارات الأثرية استقبلت زوارها من المصريين والأجانب اليوم بشكل طبيعي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، استمرار استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم في المناطق الأثرية، في مختلف المدن المصرية.

وكان وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، قد أعلن أمس الأحد خلال لقائه بزوار معبد الكرنك من السياح والمصريين، أنه لا قيود أو حظر لحركة السياح في مصر.