بالصور.. «كورونا» تعزل بيت لحم

المصدر: دبي - البيان

أغلقت قوات الأمن الفلسطينية، صباح اليوم، مداخل محافظة بيت لحم، ومنعت الدخول والخروج منها، إلا في حالات الضرورة القصوى.





وجاء الإجراء الاحترازي، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب المدينة، عندما اكتشفت أربع حالات الخميس الماضي في أحد الفنادق، ارتفعت خلال اليومين الماضيين إلى 19.





وأصدرت الجهات الرسمية، تعليمات صارمة للمواطنين الفلسطينيين، بالالتزام والحد من الحركة، وعدم مخالطة الآخرين، واستخدام وسائل الوقاية، وتنفيذ تعليمات الأمن الوقائية.





وكانت شوارع المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خالية من السيارات والمارة، كما أن المحال التجارية أغلقت أبوابها. وبعض المحال التي لم تغلق، كانت فارغة من المتسوقين.