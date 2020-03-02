تونس تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" لدى مواطن عائد من إيطاليا.

وأعلن مسؤولون بوزارة الصحة في مؤتمر صحافي إنه جرى التأكد من التقاط المصاب الفيروس اليوم بعد التأكد من نتائج التحاليل.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن المواطن المصاب عاد يوم 27 فبراير من إيطاليا عبر الباخرة إلى أرض الوطن بينما ظهرت الأعراض لديه في التاسع والعشرين من نفس الشهر .

وقالت مسؤولة طبية إن الفرق الطبية ستقوم بالتقصي حول جميع الراكبين في الباخرة العائدة من ايطاليا وعددهم 254 شخصاً لإخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين طيلة فترة حضانة الفيروس في حال تم التقاطه.

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بأكثر من 200 ألف شخص.

وقال مدير الطيران المدني في تونس في وقت سابق اليوم إنه لا نية لتعليق رحلات جوية مع ايطاليا في الوقت الحالي لكن سيجري اضافة اجراءات جديدة في المطارات من أجل الوقاية.

يشار إلى أن إيطاليا ، بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيران، من بؤر تفشي "كوفيد – 19"، حيث سجلت وفاة 29 بالفيروس وإصابة 1700.