لبنان يعلن عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم "السبت" تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى سبعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوزارة في "بيان" لها إن هذه الحالات الثلاث تعود لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة.

وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.

وكانت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أعلنت أمس "الجمعة"، وقف جميع الأنشطة الدراسية بداية من السبت 29 فبراير وحتى الأحد 8 مارس، وذلك خوفاً من تفشي الفيروس القاتل.