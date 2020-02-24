الكويت توقف جميع الرحلات الجوية مع العراق بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

وجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة.

ويتضمن التعميم منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية إنه تم إغلاق المنافذ الكويتية الجوية والبرية مع العراق كإجراء من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق "اليوم" أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، كشفت وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة المتعلقة بمكافحة الفيروس، "بكامل المهنية، ومن دون انصياع لأي ضغوط أو حسابات سياسية لا محل لها في قاموس الحرص على الوطن وصحة المواطنين".

