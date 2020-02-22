تعليق سفر المقيمين في السعودية إلى إيران

المصدر: واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في السعودية بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران).

وشدد المتحدث الرسمي بأنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين واخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.