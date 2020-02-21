رئيس الجزائر يخيّر شعبه بين النظامين الرئاسي والبرلماني

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس، إن بلاده ستستمر في النظام شبه البرلماني، أو ما يعرفه البعض بشبه الرئاسي "إلا إذا اختار الشعب خيارا آخر في التعديل الدستوري".

وأضاف المتحدث في الحوار، الذي بثه التلفزيون الرسمي "ما أعرفه أن النظام البرلماني يحتاج لأحزاب قوية وتنظيم سياسي وتاريخ في الديمقراطية، نحن نخطو خطواتنا الأولى في الديمقراطية والأحزاب في الجزائر، كثير منها ملتفة حول الأشخاص".

وأردف تبون، قائلا "اليوم العالم كله في غليان وغزا اليمين المتطرف الدول الديمقراطية أو تلك التي تدعي الديمقراطية".

وقال تبون في لقائه، الذي جمعه بالصحافة المحلية في بلاده، "النظام الرئاسي أيضا لا يفيدنا، في الجزائر، لذلك أحسن خيار شبه الرئاسي وفي النهاية الشعب هو من سيختار".

وعن الفصل بين السلطات قال تبون إنه "موجود في الدستور، فالمجلس الدستوري حاليا معين، حتى إنني أفكر في محكمة دستورية حرة".

وأضاف "الدستور الجزائري الحالي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد، ولو فصل الدستور لاحقا ونص على أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه قاض، سأدعم خيار الشعب في الاستفتاء".