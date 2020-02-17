الرئيس التونسي يلوح بحل البرلمان

المصدر: د ب أ

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم "الاثنين" إنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على الثقة.

ووضع سعيد حدا للتأويلات المتعددة للدستور في ظل تعثر المفاوضات حول تركيبة الحكومة بسبب الخلاف القائم بين الياس الفخفاخ وحركة النهضة.

وقال سعيد في لقائه برئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال الحالية "الدستور هو المرجع إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة ،فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".

وتبقت أيام معدودة أمام رئيس الحكومة المكلف تنتهي يوم 20 من الشهر الجاري، من أجل التوصل إلى توافق مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وتحديد جلسة تصويت لمنح الثقة في البرلمان.