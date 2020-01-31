تركيا تنتهك هدنة ليبيا بفرقاطة أسلحة

المصدر: طرابلس - البيان، وكالات

رصدت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات مدرعة في اتجاه طرابلس في ليبيا، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرنسي. وأكّد المصدر، أنّ سفينة الشحن رست في ميناء طرابلس.

ونشر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقطع فيديو حول عملية التفريغ، واصفاً إياها بأنها غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية، وينتهك وقف إطلاق النار في غرب ليبيا. وعلمت «البيان»، من مصادر مطلعة، أنّ نذر الحرب باتت تلقي بظلالها على طرابلس، مع اتساع دائرة التجييش من قبل الميليشيات، مدعومة بحشود المرتزقة والإرهابيين.

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