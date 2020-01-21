الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي على مسجد في مأرب

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة، ودعت المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب، مهما كان مصدره، والذي يقوّض من فرص السلام والاستقرار والأمن. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم، وأكدت أن الهجوم يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات، واسترخاصها للدم اليمني. كما أدانت الجامعة العربية والبرلمان العربي الهجوم.

وعاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة، مستهدفة مواقع القوات المشتركة، ونقاط ضباط الارتباط التي نشرتها لجان الرقابة الأممية نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، لمراقبة سير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإيقاف عملية إطلاق النار. فيما اشتدت المعارك بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي في مديرية نهم.

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