الإمارات تستنكر هجوم الحوثي على مسجد في مأرب

المصدر: عواصم-وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، أثناء تأديتهم الصلاة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب، مهما كان مصدره، والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم، الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

استهانة

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي، الذي لم يراعِ إلّاً ولا ذمة، في استهداف دور العبادة، واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات، واسترخاصها للدم اليمني.

دموي

في الأثناء، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيا الحوثية، واستهدف معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في مأرب، كما أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مسجد في محافظة مأرب في اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، استهدفت أول من أمس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مسجداً داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلاً و130 جريحاً، ويتزامن الهجوم مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في الحديدة.

النصر

قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن ‏محمد أحمد الحبيشي إن القوات المسلحة جاهزة لحسم معركة إنهاء تمرد ميليشيا الحوثي، وباتت تمتلك القدرة على تحقيق النصر. وأضاف أن معنويات الجيش الوطني في جبهات القتال عالية، انطلاقاً من إيمانهم الثابت بعدالة القضية التي يحملونها والأهداف التي خرجوا من أجلها ويضحون في سبيلها بأغلى ما يملكون دفاعاً عن الأرض.

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