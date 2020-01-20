عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

المصدر: برلين - وام

أكد دولة الإمارات أن رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في المؤتمر.

وأشاد سموه بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستضافة المؤتمر كما أشاد سموه برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام، ونوّه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً سموه أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد سموه على ما يجمع دولة الإمارات وألمانيا من علاقات استراتيجية راسخة تشهد نمواً وتطوراً مستمرين والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك. وضم وفد الدولة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش مؤتمر برلين، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المستمر على تعزيزها.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وجرى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين. واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد ميشيل بالدور الهام الذي تقوم به الإمارات دعما لجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

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