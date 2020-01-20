قرقاش: ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته

المصدر: دبي - البيان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمارات تدعم مؤتمر برلين ومخرجاته، وتسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه بـ«تويتر»: «المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاسٍ لن يتكرر».

وأضاف في تغريدة أخرى: «ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته، ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار، أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية، والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة».