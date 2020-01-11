الإمارات تواصل عطاءها الإنساني بدعم قطاع الطاقة في اليمن

المصدر: المخا - وام

قدمت دولة الإمارات دعماً جديداً للشعب اليمني تمثل في تسليم محطة تحويلية بقدرة 20 ميغاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية.

وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني الشقيق في القطاعات كافة، لإعادة تطبيع الحياة بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

وقال محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن: إن دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي باليمن جل اهتمامها، ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة.

مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية، لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة.

والتي كادت تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة. وقال: إن دولة الإمارات لديها خطة إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع القطاعات وبما هو كفيل إعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي.

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