الإمارات ترفع كفاءة كهرباء المخا

المصدر: المخا - وام

سلمت دولة الإمارات، محطة تحويلية بقدرة 20 ميغاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في كل القطاعات لإعادة تطبيع الحياة.

وسلّم مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الجنيبي، المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخا، ممثلة بمدير المديرية عبد الرحيم الفتيح، بحضور مدير عام الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز، عبده حسن. وبعد إزاحة الستار إيذاناً بتشغيل المحطة ودخولها الخدمة الفعلية، تجوّل مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ومدير مديرية المخا والحضور بأقسام المشروع. وأكّد الجنيبي، أن دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي، جل اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء.

مشيراً إلى أنّ إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة.

والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة. وقال الجنيبي إن دولة الإمارات لديها خطة إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع القطاعات، بما هو كفيل بإعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي.

بدوره، أوضح مدير مديرية المخا عبد الرحيم الفتيح، أن دولة الإمارات تولي اليمن أهمية خاصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى اليوم.

في ظل القيادة الرشيدة للدولة، ودعم الإمارات مستمر عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تنفذ المشاريع التنموية والخدمية منذ الوهلة الأولى لوصولها الساحل الغربي، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على ما قدمته وتقدمه وستقدمه للشعب اليمني في الساحل الغربي وفي كل المحافظات.

إلى ذلك، قال ممثل المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز، المهندس عبده حسن، إنّ المحطة الجديدة التي قدمتها دولة الإمارات، ستعمل على الحد من أزمة الكهرباء التي منيت بها مدينة المخا وما جاورها، بسبب ضعف المحولات القديمة، وستعالج مشكلات المحطة التحويلية.