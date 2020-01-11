حصاد العمليات.. صعدة تقترب من حضن الشرعية

المصدر: تعز ـ صلاح صالح

شهد حصاد العمليات العسكرية في جبهات محافظة صعدة تنفيذ قرابة 76 عملية عسكرية تم من خلالها تحرير نحو 23% من مساحة المحافظة.

كما نفّذت وحدات الجيش الوطني في العام 2019 حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قرابة 21 عملية استدراج وضربات استباقية لأهداف متحركة، و48 عملية تمشيط للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام والعبوات، إضافة لانتزاع وإتلاف أكثر من 5830 لغماً وعبوة ناسفة، وتدمير 3 مراكز عمليات قتالية و4 ورش تصنيع ألغام ومخزن للأسلحة والذخائر.

وتنتشر قوات الجيش الوطني في 8 محاور قتالية في (8) مديريات بصعدة، وهي: الحشوة، كتاف والبقع، الصفراء، باقم، قطابر، رازح، شداء، الظاهر.

وتوزعت التقدمات الميدانية في المحافظة على محور باقم، متمثلاً بتحرير سلسلة جبال رمدان والنعمان المحاذية لجبال النار مرتفعات شرق (جبل شيحاط) وغرب (قرية آل مزهر)، جبال «الحمر» الاستراتيجية، سلسلة تباب ومرتفعات غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية، جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم.

الأجزاء المتبقية من قرية آل رماح، الجبال «السود» وتبة «الخزان»، وما تبقى من قرى «آل معيض» والخط «الدولي» وقرية «سحار الشام» غرب باقم.

وتم إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح بمديرية باقم. في حين بلغت خسائر الحوثيين البشرية في باقم: نحو 160 قتيلاً بينهم القيادي المشرف على قطاع باقم المدعو «أبو محمد الغولي».

وفي محور الملاحيظ، والذي شهد تحرير جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران، تم تنفيذ 9 عمليات استدراج لمجاميع حوثية في سلاسل جبال الملاحيظ أدت إلى مقتل عشرات العناصر الحوثية، وإتلاف نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ.

وفي محور رازح، تم تحرير أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي، وتأمين جبال «بني سعد» بين مديريتي رازح والظاهر، وقطع خطوط إمداد العدو في وادي «ليٌة» الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان. وبمحور الحشوة، تم تحرير جبال النهدين وسمر والذيبة وعدد من المناطق الجبلية.

وفي محور الصفراء، جرى تحرير سلسلة تباب «مكحلات» وتبة «راكان» وجبل نواف الاستراتيجي، ومرتفعات جبال «الدخاس» و«الخضاض».

وجبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة، وتأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص، إضافة لانتزاع وإتلاف قرابة 450 لغماً وعبوات متنوعة.