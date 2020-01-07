الكويت تغلق شركات صرافة بسبب حوالات مالية خطرة

المصدر: د ب ا

قالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت اليوم الثلاثاء إنها أغلقت عدداً من محال الصرافة تزاول حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة.

وأضافت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية لفريق من إدارة غسل الاموال بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية في إطار متابعة الأسواق والتأكد من مزاولة الأعمال للوقوف على مدى التزامها بالقانون والنظم واللوائح.

وأوضحت أن فريق غسل الأموال سجل خلال جولاته المخالفات اللازمة ضد المحال غير الملتزمة بالترخيص التجاري الممنوح لها وللنظم والقوانين المعمول بها، وتم اتخاذ القرار بإغلاقها وفق القانون "لجسامة المخالفات وخطورتها".

وشددت على ضرورة التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها، مؤكدة أنها لن تتوانى في معاقبة أي شركة لا تلتزم بالنظم والقوانين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة في الكويت كشفت أمس الاثنين عن إيقاف نشاط 15 شركة مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها أوقفت نشاط 10 شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات وشركة عقارات.

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت الشهر الماضي 128 تدبيرا احترازيا يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.