برلمان ليبيا يلغي اتفاق الوفاق - تركيا ويقر ملاحقة السراج

المصدر: بنغازي، طرابلس البيان

قرّر البرلمان الليبي إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقّعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإحالة الموقّعين عليهما إلى القضاء، بتهمة الخيانة العظمى، وقطع العلاقات مع تركيا.

وفوّض البرلمان القيادة العامة للجيش الوطني بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، أن البرلمان سيطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي، معرباً عن تفاؤل مجلس النواب من رد الفعل الدولي. وطالب مجلس النواب مجلس الأمن الدولي بسحب الاعتراف من حكومة السراج.

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