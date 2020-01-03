الزياني وزيراً لخارجية البحرين

المصدر: المنامة - البيان، وكالات

عيّن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، وزيراً للخارجية.

ويخلف الزياني، الذي تنتهي فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون في أبريل المقبل، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، الذي يتولى المنصب منذ عام 2005، واختير ليكون مستشاراً دبلوماسياً للملك.

وكتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، «تغريدة» جاء فيها: «خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل أخدمهم ما حييت. كما تشرفت أيّما تشريف بالعمل تحت إمرة رئيس الوزراء، أعـــاده اللــه لنا سالماً غانماً، وولي العهد الأمين».

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