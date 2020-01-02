خالد بن أحمد: خدمت وطني بكل جهد والآن أسلم الراية لأخ عزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين السابق أنه خدم وطنه بكل جهد، مشيراً إلى انه الآن يسلم الراية لأخ عزيز وهو عبداللطيف الزياني.

وقال الشيخ خالد في حسابه على تويتر " خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة،وسأظل اخدمهم ما حييت . كما تشرفت ايما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالمًا غانمًا وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين والآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير".

وعين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين اليوم الخميس عبد اللطيف الزياني وزيراً للخارجية خلفاً لخالد بن أحمد.