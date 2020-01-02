البحرين: تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

المصدر: بنا

أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني بجهود معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

جاء ذلك لدى لقاء سموه معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر القضيبية اليوم.

كما أبلغ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رغبة صاحب الجلالة الملك بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سموه بإسهامات وإنجازات معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى سموه لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وشكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.