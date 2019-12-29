مقتل 23 وإصابة 7 في حادث مروري شمالي مصر

المصدر: رويترز

قالت مصادر أمنية وطبية إن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون مساء أمس السبت في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة صغيرة على طريق سريع في محافظة بورسعيد الساحلية بشمال مصر.

وقالت المصادر الأمنية إن القتلى والمصابين كانوا يستقلون الحافلة وإن معظمهم كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة دمياط المجاورة بعد انتهاء يوم عملهم في مصنع بمدينة بورسعيد.

وقال مصدر أمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى أن الشاحنة انحرفت بقصد تفادي سيارة خاصة، فاصطدمت بالحافلة التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات، وإن إصاباتهم تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية وكدمات وسحجات.

وأضافت المصادر أن إصابة أحدهم كسر في الحوض.