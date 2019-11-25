367 مليوناً دعم الإمارات للخطة الأممية في اليمن 2019

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عززت الهيئة مبادراتها لمحاربة العطش وتوفير مصادر المياه في اليمن.

إذ تنفذ الهيئة حالياً مشروع مياه (حوارم قف العوامر) بمحافظة حضرموت، يستفيد منه 4 آلاف نسمة. وقدمت الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين، مبلغ 367 مليون درهم، لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن لعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها الدولة في 4 سنوات إلى أكثر من 22 مليار درهم.

ووقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في هذا الصدد مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.

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