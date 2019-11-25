الإفراج عن أردنيين يعملان لحساب الأمم المتحدة في اليمن

المصدر: عدن، عمّان - وكالات

أكدت عمّان، أمس، أن أردنيين اثنين يعملان مع البرنامج الإنساني التابع للأمم المتحدة في اليمن كانا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي منذ نحو ثلاثة أسابيع أفرج عنهما وعادا إلى المملكة سالمين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في بيان «بعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر (الأحد) ثامر عمر علي القطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم صنعاء».

وأوضح أن الأردنيين «كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ السابع من نوفمبر الحالي لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن».

وأشاد الفايز بـ«التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصاً مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن».

ولم تعلن عمّان احتجاز الأردنيين في وقت سابق. وتتخذ البعثة الأممية حول اليمن من عمّان مقراً.

اجتماعات

وعقد عدد من الاجتماعات بين الأطراف اليمنيين في العاصمة الأردنية كان آخرها من 14 إلى 16 مايو الماضي لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.

ووصل أمس، مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى صنعاء.

وقال مصدر إن جريفيث وصل إلى صنعاء. ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأممي عدداً من اللقاءات لبحث آخر مستجدات الوضع اليمني، في مسعى للوصول إلى السلام.

وتأتي زيارة جريفيث إلى صنعاء عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، وتحدث عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.