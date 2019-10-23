تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية في السعودية

المصدر: واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وإعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وتعيين الأستاذ صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.