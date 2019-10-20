نصر الله يهدد الشعب اللبناني

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

استمرت التظاهرات في لبنان لليوم الثالث على التوالي مع تصاعد زخمها وتمددها لمناطق جديدة، احتجاجاً على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، ولم يهدئ منها إعلان الحكومة أن ميزانية 2020 بلا أي ضرائب جديدة. وأكدت قيادة الجيش تضامنها مع المطالب المحقة للمتظاهرين.

وقال الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظراً للأزمة الاقتصادية الحادة. ورداً على خطابه هتف المتظاهرون، قائلين: «كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن»، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيا حزب الله وزعيمها حسن نصر الله. وهدد نصر الله بنزول أنصاره إلى الشارع.

ورفض المتظاهرون تهديد نصر الله، وقال بعضهم: «نحن نريد الدولة، ونرفض دويلة يديرها شخص مختبئ»، في إشارة إلى سلطة حزب الله الواسعة على القرار اللبناني.

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