الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لإيجاد مخرج لأزمة لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

منح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القوى السياسية في لبنان مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلاده، قائلا: مسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل اللبنانيين.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة، أنه مع كل تحرك سلمي للتعبير عن مطالب المحتجين، مشيراً إلى أنه تم وضع عراقيل أمام جميع الإصلاحات التي طرحتها حكومته، وذلك منذ تشكيلها، مؤكداً أن البعض ركز على تصفية الحسابات السياسية بدلا من الإصلاحات.

وقال الحريري: أحاول منذ سنوات إيجاد حلول لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف، معتبراً ردة فعل المحتجين طبيعية إزاء الأداء السياسي للدولة، ومشددا على أن إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل، والإصلاحات لا تعني أن نقوم بفرض الضرائب على المواطنين.

وختم الحريري كلمته بمنح القوى السياسية في لبنان مهلة 72 ساعة لإيجاد حلول للأزمة التي يعيشها لبنان من دون ذكر ما سيقوم به في حال فشلت الجهود في تهدئة الأوضاع بعد المهلة.