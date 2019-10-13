طفل يقود مركبة بحمولة 27 راكباً

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

ضبطت قوات الشرطة الفلسطينية، شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، سيارة منتهية الصلاحية يقودها طفل وبها حمولة زائدة بلغت 27 راكباً.

وذكرت الشرطة أنه خلال أداء دورية مهامها شرقي مدينة نابلس، ضبطت مركبة يقودها حدث عمره 15 عاماً، وبها 27 راكباً، مع أن ترخيصها يسمح بحمل 7 ركاب فقط، إذ أوقفتها الدورية، وأمّنت الركاب بداخلها من خلال نقلهم إلى مركبات أخرى قانونية.

وأضافت أن شرطة المرور حجزت المركبة بنظام الحجز الإداري، فيما أخذت شرطة حماية الأسرة والأحداث أقوال الحدث بحضور ولي أمره، وأوقفته إلى حين عرضه على نيابة الأحداث أصولاً.