الشرعية تكسر زحفاً حوثياً في الضالع

المصدر: عدن - البيان

نجحت القوات اليمنية المشتركة في كسر زحف واسع لميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه معسكر الجُب جنوب غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات من القوات المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي، فيما تحاصر القوات المشتركة مجموعات حوثية بمديرية مستبأ في محافظة حجة.

سياسياً، أفشلت ميليشيا الحوثي انعقاد اجتماع دعا له الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال أباهيجيت جوها، يعد الأول في مهمته في خطوط التماس بمدينة الحديدة بمعية الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن ميليشيا الحوثي، كعادتها، أفشلت عقد الاجتماع بحجة أن الدعوة وصلت في وقت متأخر، في حين تحتاج إلى اتخاذ ترتيبات أمنية وغيرها، على حدّ زعيم الميليشيا، والتي طالبت بتأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.

ونفى رئيس فريق الأسرى والمعتقلين هادي الهيج في تصريح لـ«البيان»، تلقي فريقهم عرضاً من ميليشيا الحوثي بالإفراج عن ألفين من الأسرى والمعتقلين، وأكد أن هؤلاء يستخدمون قضايا الأسرى والمختطفين للمزايدة السياسية.

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