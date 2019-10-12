القوات المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في الضالع

المصدر: عدن - البيان

نجحت القوات اليمنية المشتركة في كسر زحف واسع كانت قد قامت به الميليشيا الحوثية باتجاه معسكر الجُب جنوب غربي مديرية قعطبه شمال الضالع. في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات من القوات المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي، فيما تحاصر القوات المشتركة مجموعات حوثية بمديرية مستبأ في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وحاولت الميليشيا الحوثية، بدء الهجوم باتجاه المعسكر عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، واستمرت المواجهات بشكل محتدم أمس حتى الساعة الرابعة فجراً، وقد حاولت الميليشيا ـ بشكل هستيري ـ استعادة المعسكر إلا أن صلابة الرد الذي أتاها من قبل القوات المسلحة الجنوبية أفقدها توازنها وعادت مكسورة إلى مواقعها السابقة.

وقال مصدر إن الميليشيا الحوثية حاولت الهجوم باتجاه المعسكر من مسارين شمال وشمال شرق المعسكر، ترافقها تغطية نارية مكثفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من اتجاه منطقة صُبيرة، إلا أن كل المحاولات تلك فشلت. وأضاف أن القوات اليمنية المشتركة تصدت لهذا الزحف بكل بسالة، واستطاعت إجبار الميليشيا الحوثية على التراجع والانكسار بعد تكبدها خسائر كبيرة في عديدها، ومازالت بعض جثث عناصرها مرمية أسفل معسكر الجب.

معارك

ووفق مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تخوضها القوات المشتركة مع الميليشيا الحوثية في منطقة الجب غرب الفاخر شمال غرب مديرية قعطبه وصفت بأنها ‏الأعنف من نوعها منذ أن تم تحرير منطقة باجه والفاخر.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا حشدت مقاتليها من اتجاه محافظة إب وبهدف استعادة بعض المواقع العسكرية التي تم تحريرها واستخدمت الأسلحة الرشاشة ومدفعية الهاون في استهداف مواقع تمركز القوات المشتركة في سوق الفاخر ولكمة عثمان وحبيل الكلب وغيرها من النقاط المحورية على تخوم الفاخر. اتبعت ذلك محاولة التفاف على المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة في النسق الأول من الجبهة لكن القوات المشتركة أمنت خط المواجهة الناري الأول بالكامل.

وتعد العملية العسكرية لميليشيا الحوثي، الأولى منذ طردها من مناطق سيطرتها في باب غلق وحجر وقعطبة بعد أن استقدمت تعزيزات جديدة. وفي جبهة تورصة في مديرية الأزارق على حدود الضالع مع محافظة تعز اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات من القوات المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي، تمكنت من خلالها القوات المشتركة من إفشال تسلل للميليشيات صوب مواقعها في الجبهة.

فخ

وفي حجة، حاصرت القوات المشتركة مجموعات حوثية بمديرية مستبأ في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن المسلحين الحوثيين وقعوا في فخ نصبه الجيش في مستبأ شرق مديرية حيران، لافتة أن قتلى وجرحى بينهم قيادات حوثية سقطوا خلال العملية.

وأشارت إلى أن القوات تمكنت من أسر عدد من المسلحين الحوثيين، فيما لا يزال عدد منهم قيد الحصار.