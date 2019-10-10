139 راغباً في الترشَح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر؛ علي ذراع، عن تسجيل 139 راغباً في الترشح للرئاسيات من بينهم 5 نساء، بحسب قتاة "النهار" الجزائرية

وقال ذراع، الخميس: "نتلقى اتصالات يوميا من الراغبين في الترشح ومديري حملاتهم بشأن رفض البعض المصادقة لهم".

وأضاف في ذات السياق: "من لديه دليل، على رفض المصادقة، فليذهب للعدالة".

وأكد أنه سيتم اليوم الإعلان في بيان، عن القرار النهائي بخصوص تمديد المراجعة الاستثنائية من عدمها، حيث سينشر بموقع السلطة.

وأشار علي ذراع، إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات لم تتلق أي طلب لتحديد موعد لإيداع ملف الترشح.

وفي ما يخص التحضيرات، قال "جهزنا كل شيء، فيما يتعلق بالإعلام، ونحن ندرس الوضع مع القنوات الخاصة لكيفية ضبط العملية الانتخابية، هل سنتعامل معهما كقنوات أجنبية أم محلية".