رفع حظر التجوّل في العراق اعتباراً من صباح اليوم

المصدر: د ب أ

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي مساء الجمعة برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت ( بالتوقيت المحلي)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ( واع).

وقالت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء إنها تتواصل مع "أطراف مؤثرة" في الحراك الجماهيري في ست محافظات، لم تحددها، وهناك "اتفاق على تلبية المطالب المشروعة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي ( 02:00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

و قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم الجمعة إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.