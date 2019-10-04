بيان من الداخلية السعودية بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة

المصدر: واس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس الخميس بياناً بتنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة فيما يلى نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأضاف البيان أن موسى بن عايض بن معوض المسعودي، أقدم على قتل / عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي - سعوديي الجنسية -، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.

وقال "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / موسى بن عايض بن معوض المسعودي - سعودي الجنسية - أمس الخميس 4 / 2 / 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.

واختتم البيان أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".