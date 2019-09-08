الإمارات: نقف مع السعودية في حوار اليمن

المصدر: دبي، عدن ـ البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة مع السعودية.



وكتب معاليه في تغريدة: «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة».

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم». ميدانياً، صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عملياتها العسكرية بكل مناطق ومديريات الساحل الغربي، في خرق للهدنة الإنسانية التي نص عليها اتفاق السويد نهاية العام الماضي، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية وعناصر الميليشيا في جبهة حجر بمحافظة الضالع، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما أفشلت قوات الجيش اليمني تسللاً للميليشيا في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

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