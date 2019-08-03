الشرعية تحبط هجوماً لـ«القاعدة» في أبين

المصدر: عدن - البيان

استكمل تنظيم القاعدة الإرهابي، أمس، حلقة مثلث الشر في اليمن، بتنفيذه هجوماً على معسكر للقوات الأمنية في محافظة أبين، وذلك بعد يوم من هجوم منسق شنه تنظيم داعش الإرهابي وميليشيا الحوثي الإيرانية في عدن.

وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تسللت عبر وادي الخيالة الممتد وسط السلسلة الجبلية الواقعة بين محافظتي أبين وشبوة إلى معسكر الحزام الأمني الذي يقع بالقرب من السوق المركزي في مديرية المحفد، بعد مواجهات قتل خلالها 19 جندياً وعدد من الإرهابيين، في حين فرّ بقية الإرهابيين إلى الجبال.

حيث تولت قوات الحزام والنخبة الشبوانية بإسناد من مروحيات التحالف مهمة ملاحقة الفارّين.



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