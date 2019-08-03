عملية لـ«القاعدة» تفضح مثلث الإرهاب في اليمن

المصدر: عدن - البيان

أحبطت قوات الشرعية اليمنية، أمس، محاولة تنظيم القاعدة الإرهابي، السيطرة على معسكر للقوات الأمنية في مديرية المحفد بمحافظة شبوة، وتمكنت من طرد الإرهابيين بمساندة فاعلة من التحالف العربي، وذلك بعد يوم واحد من هجمة إرهابية مشتركة نفذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية وتنظيم داعش الإرهابي، لتتضح بذلك أضلع مثلث الإرهاب في اليمن (الحوثي - داعش - القاعدة).

وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تسللت عبر وادي الخيالة الممتد وسط السلسلة الجبلية الواقعة بين محافظتي أبين وشبوة إلى معسكر الحزام الأمني الذي يقع بالقرب من السوق المركزي في مديرية المحفد، بعد مواجهات قتل خلالها 19 جندياً وعدد من الإرهابيين، في حين فر بقية الإرهابيين إلى الجبال، حيث تولت قوات الحزام والنخبة الشبوانية بإسناد من مروحيات التحالف مهمة ملاحقة الفارين.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع أرسلت لتعزيز القوات في مديرية المحفد بأكثر من 40 عربة كما أرسلت النخبة الشبوانية تعزيزات أخرى من الاتجاه الآخر بعد الهجوم الغادر والكبير الذي شنته عناصر الإرهاب القاعدي واستهدف معسكر القيادة العامة ومعسكر قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد فجراً.

المصادر بينت أن قوات الحزام الأمني المسنودة بالتعزيزات شنت هجوماً مزدوجاً من اتجاهي محافظتي ابين وشبوة بعد قدوم تعزيزات من قوات الأمن بمحافظة أبين بإسناد من مروحيات الأباتشي التابع للتحالف العربي، حيث تمت استعادة المعسكر ومقر القيادة وفرار وانسحاب المجاميع المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة.

رفع التأهب الأمني

في الأثناء، أمرت وزارة الداخلية اليمنية برفع درجة التأهب والاستعداد واليقظة الأمنية لأعلى مستوياتها والعمل على حماية الأمن والاستقرار وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتعقبها وملاحقتها أين ما وجدت والقبض عليها وإحالتها للعدالة لتنال جزاءها العادل على جرائمها التي ترتكبها بحق الوطن والمواطنين وقيادات وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن.

أكاذيب الميليشيا

في الأثناء، نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية باليمن ادعاءات الميليشيا الحوثية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية تتكبّد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا سيطرتها على 15 موقعاً عسكرياً في نجران وجيزان خلال الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

إلى ذلك،أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية تنفيذ قوات سعودية عملية نوعية نجحت بإنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

داعش والحوثي

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي استهدف مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن أول من أمس والذي أدى إلى مقتل 13 من أفراد الشرطة والمدنيين. وذكر أن الإرهابي عقيل المهاجر استقل سيارة مفخخة واستهدف مركز الشرطة أثناء الطابور الصباحي. وقد كشف الهجوم التنسيق والتحالف العميق بين ميليشيا الحوثي الإيرانية والأذرع الإرهابية التي تدعمها قطر.