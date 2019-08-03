إدانات خليجية وعربية للهجمات الإرهابية

المصدر: عواصم - وكالات

شهد الهجومان الإرهابيان اللذان شنهما تحالف الإرهاب القطري الإيراني في اليمن، أول من أمس، إدانات خليجية وعربية حيث أدانت مملكة البحرين بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر الجلاء في منطقة البريقة والهجمات «الإرهابية» ضد مركز للشرطة في مدينة عدن ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، وبما يُنهي كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

أعمال إجرامية

وأعربت البحرين عن التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين «جراء هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية المتكررة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية الأخرى والتي تعكس الإصرار على زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة كافة الجهود الهادفة لإحلال السلام في اليمن».

منافاة للقيم

في السياق، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة الهجومين في مدينة عدن. ووصف الزياني في تصريح صحفي القصف والهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات بأنها «أعمال إجرامية وحشية» تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب عن استنكاره «لمواصلة جماعة الحوثي أعمالها العدوانية وسفك الدماء وبث الذعر والفوضى والاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار وإصرارها على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي يضع حداً للحرب الدائرة في اليمن ويُنهي معاناة الشعب اليمني».

السودان: نهج عصابات

كما أدانت السودان بشدة الاعتداءات الإرهابية. وقالت الخارجية السودانية في بيان لها إن تزامن هذه الاعتداءات يكشف رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة.

وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم، داعياً المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وأن يعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن الشقيق. وجدد السودان مؤازرته ووقوفه إلى جانب اليمن حكومةً وشعباً.