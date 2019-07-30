دعم إماراتي سعودي لمشروع أممي في اليمن

المصدر: أبين، عدن - البيان، وام

قدّمت دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، دعماً مشتركاً لمشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفاً في محافظة أبين اليمنية، الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، واستفاد منه 4200 صياد، وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، وبالشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية، وبإشراف من قيادة السلطة المحلية.

من جهة ثانية ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية مجزرة جديدة، وذلك بقصف سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة بالكاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 10 وجرح 20 آخرين بينهم أطفال.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قصف سوق آل ثابت يعد عملاً إرهابياً، وشدد المالكي في بيان على أن «ما قامت به الميليشيا الحوثية من اعتداء على السوق هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت».

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