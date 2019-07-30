مجزرة حوثية جديدة ضد أطفال تعز

المصدر: تعز - وكالات

ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة جديدة في تعز، نجم عنها مقتل طفل وإصابة طفلتين إحداهما بجروح خطرة، ومدنيّ آخر في حصيلة أولية، وذلك بعد ساعات من جريمة مماثلة أسفرت عن إصابة خمسة أطفال من أسرة واحدة اثنان منهم بحالة خطرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفاً مدفعياً شنته الميليشيا على حي الروضة السكني شمال تعز، أدى إلى مقتل طفل رضيع وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت أن الطفل زكريا خالد صالح حاتم البالغ من العمر عاماً ونصف، لقي حتفه على الفور، فيما شقيقته خلود وعمرها 10 سنوات مصابة وحالتها خطرة.

وأضافت المصادر أن القذيفة الحوثية تسببت أيضاً بإصابة الطفلة ذكرى علي عبدالله «5 أعوام»، والمواطن رشدي خالد حسن صالح البالغ من العمر 38 عاماً.

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف مدفعي مماثل شنته ميليشيا الحوثي، على حي الحميرا في مديرية صالة، سقط على إثره خمسة أطفال منهم اثنان في حالة خطيرة.

وتتزامن هذه المجازر مع صدور تقرير جديد من الأمم المتحدة ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، الذي اتهم ميليشيا الحوثي بارتكاب جرائم ضد الطفولة أسفرت عن مقتل نحو 400 طفل خلال العام الماضي.

وتواصل الميليشيا استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية والدبابات من مواقع تمركزها شرقي المدينة.

وكثفت الميليشيا عمليات القنص والقصف على الأحياء السكنية في تعز، التي تفرض حصاراً خانقاً عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.