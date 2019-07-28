إسقاط أحكام الإعدام عن قادة الحركات المسلحة في السودان والإفراج عن المعتقلين

المصدر: البيان الالكتروني

أسقط المجلس العسكري الانتقالي في السودان، جميع الأحكام الغيابية على قادة الجبهة الثورية التي تنضوي تحتها أبرز 3 حركات مسلحة بالبلاد، وهما "تحرير السودان، والشعبية قطاع شمال، والعدل والمساواة"، وفقاً لموقع "أخبار السودان".

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن "المجلس العسكري والحركة الشعبية، جناح مالك عقار، توافقا على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كل المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، إلى جانب تجديد اتفاقية وقف العدائيات».

وبحسب المصدر ذاته، يقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانية والممرات لتوصيل المساعدات لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات

من جانبه، قال شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات للصحفيين، إن "السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة كل الأطراف المسلحة".

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر أبريل الماضي، الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.