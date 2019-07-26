انتخابات تونس الرئاسية منتصف سبتمبر

المصدر: د ب أ

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر.

ويفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 2 أغسطس، بينما تبدأ الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر المقبل.

وظلت الانتخابات التشريعية بموعدها يوم السادس من أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي أمس الخميس عن سن 92 عاما.

وأعلنت الهيئة عن الموعد الجديد عقب اجتماع طارئ لها أمس بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري.

وتولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئيس بصفة مؤقتة وفق ما يقتضيه الدستور في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون إن تغيير موعد الانتخابات يأتي بهدف الالتزام بتطبيق ما جاء في الدستور، واحترام الآجال التي يحددها لسد الشغور المؤقت في السلطة.