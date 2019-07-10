التحالف: لن نتوانى في التصدي لإرهاب الحوثي ضد الملاحة

المصدر: الرياض - وام

أكد الناطق الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف لن يتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقال إن التحالف سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بمحاولتها الفاشلة، صباح أمس، استهداف إحدى السفن التجارية. ودمر التحالف أمس غرف اتصالات متطورة للحوثيين في صعدة، كما اعترض وأسقط طائرة «مسيرة» أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية.

وأصدرت الميليشيا أحكاماً بالإعدام على 30 مختطفاً يشملهم اتفاق تبادل الأسرى الموقّع في السويد، فيما طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن 113 نائباً تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة تأييد الشرعية.

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