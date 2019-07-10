التحالف: مستمرون بتحييد قدرات الحوثي الإرهابية

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

تكبدت الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً خسائر فادحة على جبهات القتال المختلفة، في وقت تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.. بالتزامن نفذ طيران التحالف غارات مثكثفة على عدد من المواقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة دمرت خلالها غرفة اتصالات متطورة للميليشيا.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في الأثناء دمرت مقاتلات التحالف، أمس، بعدد من الغارات غرف اتصالات للحوثيين متطورة بمديرية كتاف محافظة صعدة، كانت الميليشيا تستخدمها في اتصالاتها الميدانية والسيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية ضد القوات الحكومية في المحافظة التي تشهد تقدمات ميدانية متسارعة صوب إحكام السيطرة على مركز كتاف كبرى المديريات البالغ عددها 15 مديرية.

وفي محافظة الحديدة عاودت الميليشيا الحوثية القصف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأسلحة القناصة على مناطق جبلية تابعة لمديرية التحيتا ومواقع القوات المشتركة في التحيتا والدريهمي ومدينة الحديدة تزامناً مع الدفع بتعزيزات جديدة إلى داخل المدينة. وتعرضت مواقع القوات المشتركة، شرق مديرية الدريهمي ومدينة الحديدة، للقصف بالقذائف المدفعية وبالأسلحة المختلفة من قبل الميليشيا الحوثية طبقًا لوحدة الرصد والمتابعة بألوية العمالقة.

‏تعزيزات

‏ودفعت الميليشيا بتعزيزات جديدة إلى مدينة الحديدة بعد فشل ست عمليات هجومية حاولت خلالها اجتياز خطوط التماس داخل المدينة. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أنه تم رصد وصول تعزيزات للميليشيا على متن أطقم وحافلات أجرة إلى داخل مدينة الحديدة، وانتشرت التعزيزات بين الأحياء السكنية شمال مطار الحديدة.

ملاحقة

نفذت وحدات أمنية بمحافظة تعز حملة لملاحقة مطلوبين وعناصر فارّة من وجه العدالة، في أحياء شمال المدينة وحي المسبح وجولة سنان. وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العناصر الخارجة عن القانون التي يقودها المدعو غزوان المخلافي والمطلوب أمنياً، نصبت كميناً لموكب مدير شرطة المحافظة، وقد تمكنت الحراسة الأمنية من التعامل معها بحزم وإحراق مركبات كان يستقلها المسلحون خلال الاشتباك