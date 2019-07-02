«الإخوان» يضغطون على السراج لاستضافة قاعدة تركية في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

بدأت جماعة «الإخوان» الضغط على رئيس المجلس الانتقالي الليبي بغرض إجباره على القبول باستضافة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا على غرار تلك الموجودة في قطر.

وقالت المصادر لـ «البيان»، إن الدعوة صدرت بالخصوص عن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، ومن قيادات حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي للإخوان، ومن عدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات في مصراتة، مشيرة إلى أن فتحي باشاغا وزير الداخلية، والقائم بمهمة وزير الدفاع، يدعم هذه الفكرة، التي ترجح المصادر أنها انطلقت من القيادات «الإخوانية» المقيمة في تركيا.

وتابعت ذات المصادر، أن هناك قناعة لدى الجماعات الإرهابية في ليبيا، بأن بقاءها في السلطة، رهين الغطاء السياسي والعسكري التركي، بعد تورطها في جرائم ضد الشعب الليبي، منها التآمر على مؤسسات الدولة، وتهديد السلم الاجتماعي والتخابر مع قوى أجنبية، ونهب المال العام.