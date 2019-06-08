التحالف يدك مواقع الميليشيا في 3 محافظات

المصدر: Ⅶ عدن، الحديدة ـ البيان، وكالات

تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة مريس جنوبي مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع تابعة للميليشيا في 3 محافظات يمنية بالتزامن مع استمرار انتهاك الحوثيين وقف إطلاق النار في الحديدة.

إلى ذلك أحبط أهالي قرية يحيص شمالي العاصمة صنعاء، عملية إرهابية كانت تخطط لها ميليشيا الحوثي، وألقوا القبض على ثلاثة من عناصر الميليشيا أثناء محاولاتهم زرع عبوات ناسفة بغرض تفجير أحد المساجد خلال صلاة الجمعة، كما واصلت الميليشيا انتهاكاتها في العديد من مناطق سيطرتها، إلى جانب تنكيلها بالمدنيين واستهداف القرى بالقذائف، في خرق واضح للأعراف والقوانين الإنسانية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: