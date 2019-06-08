انتهاكات واسعة وتنكيل حوثي بالمدنيين

المصدر: ■ عدن، الحديدة - البيان، وكالات

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها في العديد من مناطق سيطرتها إلى جانب تنكيلها بالمدنيين واستهداف القرى بقذائف المدفعية والكاتيوشيا في خرق واضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية طبقاً لناطق باسم القوات المشتركة اليمنية، مشدداً في حديثه لـ«البيان» على أن ما يخرج إلى العلن من انتهاكات وجرائم حوثية بحق العزل، يتم بجهد فردي يتكفل به مجموعة من الناشطين المتطوعين، في وقت تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة مريس جنوب مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع تابعة للميليشيا في 3 محافظات يمنية بالتزامن مع استمرار انتهاك الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وذكر بلاغ لألوية العمالقة المرابطة في جبهة مريس أنها أحبطت هجوم الميليشيا على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. هذا وتواصل قوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة الجنوبية انتصاراتها المتتالية في جبهات شمال الضالع وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

غارات

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر امس، سلسلة غارات استهدفت تجمعات ومعسكرات للميليشيا في 3 محافظات يمنية. وقالت مصادر، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر «جبل النهدين»، جنوب صنعاء وسمع دوي انفجارات عنيفة. كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكر «الحفا» التابع للميليشيا المدعومة من إيران في منطقة «نقم» شرق صنعاء.

وفي محافظة حجة، شمال غرب البلاد، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات حوثية في مديرية «حرض» المتاخمة للحدود الجنوبية السعودية.وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تجمعات حوثية شمال مديرية قعطبة. والأيام الماضية، أعلنت قوات التحالف العربي تغيير وتيرة العمليات العسكرية من أجل ردع إرهاب ميليشيا الحوثي، وتحجيم القوة الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تستهدف الداخل اليمني ودول الجوار.

من جهته قال الناطق باسم الوية العمالقة وضاح الدبيش إن قواته دمرت غرفة القيادة المركزية لميليشيا الحوثي في منطقة الفاخر آخر منطقة في محافظة الضالع مع محافظة إب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار الحوثيين.

وأوضح الدبيش إن الفرقة المقاومة للدروع، والتي تم نقلها من الحديدة لتعزيز القوات التي تقاتل ميليشيا الحوثي في الضالع، أطلقت ثلاثة صواريخ من طراز كونكور باتجاه موقع هذه الميليشيا في منطقة الفاخر فدمر أحدها مركز القيادة وقتل ثلاثة قادة ميدانيين من بينهم.

محمد بوجير، قائد القيادة الحوثية المركزية على الخطوط الأمامية لشمال الضالع. وفِي غرب المحافظة ذكر الدبيش أن القوات المشتركة تمكنت من طرد عناصر الميليشيا من المواقع الرئيسية الرئيسية في مديرية الأزارق واستمرت في تعقبهم حتى المناطق المتاخمة لمحافظة تعز.

انتهاكات

إلى ذلك أكد الناطق باسم القوات المشتركة في محور الضالع ماجد الشعيبي تصاعد انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها في ظل غياب عمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، قائلاً إن ما يخرج إلى العلن من انتهاكات وجرائم حوثية بحق العزل، يتم بجهد فردي يتكفل به مجموعة من الناشطين المتطوعين.

وفِي تصريح ل«البيان» قال الشعيبي إن الانتهاكات الحوثية متواصلة في أنحاء واسعة في محافظة الضالع وكان اخرها استهداف التجمعات السكنية في قعطبةً بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى أصابة أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في حالة حرجة، وقد جرى نقلهم فور وقوع الحادث إلى المستشفى.

وأضاف: خلفت الحرب مأساة إنسانية حقيقية، عجزت السلطة المحلية في المحافظة عن مواجهتها وزادت الأوضاع فداحة جراء أسلوب الميليشيات الممنهج والقائم على ترهيب السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات من خلال عمليات الاعتقال والتعذيب ونهب الممتلكات وفرض الإتاوات بالقوة، وزرع الألغام سواء على الطرق الفرعية أو العامة وتفخيخ البنية التحتية، إضافة إلى عمليات التجنيد القسري للأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وفي محافظة الحديدة كثفت ميليشيا الحوثي من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في المحافظة، ضمن استمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر الماضي.

وسقطت عشرات القذائف، امس، على الأحياء السكنية في مديرية ومدينة التحيتا جنوب الحديدة، ما خلف حالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، خاصة النساء والأطفال، وفق مصادر محلية. وتعرضت التحيتا، مساء الخميس، لقصف مدفعي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات العمالقة الجيش اليمني.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن «الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً عنيفاً استخدموا خلاله قذائف مدفعية الهاون عيار 120 على مواقع ألوية العمالقة في مدينة التحيتا بشكل كثيف».كما أشار إلى قيام الحوثيين بعمليات استهداف مكثفة وإطلاق نار واسعة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في المنطقة ذاتها.

ويأتي هذا القصف تزامناً مع دفع الميليشيا بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وفق المركز.ومنذ بدء الهدنة الأممية، قام الحوثيون، بحسب المركز، بعدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل، في إطار سعيهم لاستعادة السيطرة على المديرية، والتي فقدوها في وقت سابق إثر مواجهات مع الجيش اليمني.

إصابة

كذلك أصيب مواطن خمسيني، برصاص قناصة الميليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة.وقالت مصادر محلية إن قناصاً حوثياً استهدف المواطن إبراهيم قاسم حميد الشميري، البالغ 55 عاماً، وأصابه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الإسعافات الأولية.