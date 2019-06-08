إحباط عملية إرهابية خططت لها جماعة الحوثي شمال صنعاء

المصدر: ■ عدن - وكالات

ألقى أهالي قرية يحيص شمال العاصمة صنعاء، القبض على ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تخطيطهم لتنفيذ عملية تفجير بغرض إلصاقها بالتحالف العربي.

وأوضح المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، أن أهالي قرية يحيص بمديرية أرحب (شمال صنعاء) ألقوا القبض على ٣ من أفراد الميليشيا الحوثية أثناء زرعهم لعبوات ناسفة في مسجد القرية منتصف ليلة الأول من أمس كانت معدة لتنفجر بالمصلين في صلاة الجمعة.

وذكر المركز أن من قاموا بزرع العبوات هم أفراد من عمليات محافظة صنعاء التابعة لميليشيا الحوثي، وأن الغرض من العملية هو التفجير وإلصاق التهمة بمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وتسيطر ميليشيا الحوثي الإيرانية على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وفي سياق آخر وبحسب شهود عيان، إن مجموعات من زينبيات الحوثي مصحوبات بأعداد من عناصر الميليشيا قمن باقتحام عدد من مراكز الترفيه في العاصمة صنعاء بما فيها فنادق الدرجة الأولى التي ترتادها بعض العوائل أثناء إجازة العيد لعدم وجود بدائل أخرى مثل السفر الى المدن السياحية وخصوصا الساحلية بسبب الأوضاع التي كان سببها الانقلاب الحوثي.

هلع

قال شهود العيان إن حالة من الهلع والخوف أصاب الأطفال والنساء جراء الطريقة التي تقتحم بها الزينبيات الفنادق والمنتزهات والتحقيق العلني معهم بعد أخذ الهوايات واستدعاء النساء والرجال للتحقق حول العلاقة التي تربطهم ببعض