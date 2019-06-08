الإمارات تطالب بتحرك دولي لمعاقبة مرتكبي هجمات الناقلات

المصدر: Ⅶ نيويورك، دبي ـ البيان، وام

طالبت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي بتأدية دوره في تحميل المعتدين على 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات المسؤولية، وذلك بعد تقديم الدولة، إلى جانب السعودية والنرويج، النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة.

وقد أسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات والتحليل الكيميائي لقطع الحطام عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات. ورجح التحقيق أنه تم إلصاق الألغام بالناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.

في السياق، أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن القرائن تشير إلى تورط إيران في الهجوم على السفن التجارية.

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